So sind Gesetze natürlich nicht gedacht. Bußgelder sind kein staatliches Geschäftsmodell, sondern sollen der Abschreckung dienen. Ziel ist also nicht, die Bafin-Einnahmen zu erhöhen, sondern die Regelverstöße zu reduzieren. Aber offenbar nahm die strikt ökonomische Betrachtung staatlicher Regulierung Überhand. Django kauft doch keine Busfahrkarte! So war es auch in der Finanzbranche offenbar für manchen uncool geworden, in ein Compliance-System oder einen fähigen Compliance-Officer zu investieren, der für die Einhaltung von Vorschriften sorgt.