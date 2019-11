Führungswechsel: Berliner Denkdeckel

Den regierenden Senatsparteien in Berlin scheint das egal zu sein. Die Ausrufung des Mietendeckels ist ein Freudenfest: Endlich kann man den „Immobilienhaien“ einen Denkzettel verpassen. Symbolpolitik pur, die leider nur für mehr Spaltung unserer Gesellschaft sorgt.



Vom Deckel betroffen sind ausgerechnet die sozial denkenden Wohnungsbaugenossenschaften. Sie sind gezwungen, ihr Neubau-Engagement in der Hauptstadt zurückzufahren. Die verringerten Mieteinnahmen der nächsten Jahre reduzieren ihr Eigenkapital zur Finanzierung der Projekte.



Und so verlaufen die Diskusssionen in der immer gleichen Schleife: Die einen jammern, die anderen klagen. Es ändert sich nichts. Statt neuer Lösungen gibt es alte Vorwürfe. In Wahrheit ist der Mietendeckel ein Denkdeckel – quasi die dritte Variante der Ideenlosigkeit.