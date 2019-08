So wird demnächst Realität, was nach dem Referendum vor mehr als drei Jahren niemand für möglich hielt. Großbritannien trotzt sich ohne Not zurück in die vormoderne Isolation – nur diesmal nicht als weltbeherrschendes Commonwealth, sondern als in sich gespaltener Inselstaat.



Schuld an dem Desaster hat aber nicht allein ein unüberlegt ausgeführtes Referendum und ein politisches System, das sich seit jeher mit politischen Kompromissen schwertut. Auch die Wirtschaftselite hat ihren Anteil daran. Sie hätte das Realitätsvakuum der polarisierten und zum Teil schlecht informierten Bevölkerung zumindest teilweise schließen können, ja, müssen. Stattdessen wurde vor allem darauf vertraut, dass es schon nicht so schlimm nicht werden würde.