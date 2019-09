Kurz: Wer heute im Top-Management arbeitet, war zu Beginn der digitalen Revolution so alt, wie die Generation Y es heute ist. Und eben jene vermeintlich bloß spaß- und konsumfixierte Generation X war es, die mit Kraft, Mut und Energie die Tore der analogen Wirtschaftsburg aufgestoßen hat.



Ich zum Beispiel habe Ende der 90er Jahre in meinen ersten Berufsjahren bei Daimler an der Entwicklung des Smart-Mobilitätskonzepts mitgewirkt – und damit gemeinsam mit anderen die Grundlagen für das geschaffen, was heute als Zukunftsmodell „Share Economy“ bejubelt wird. Andere haben ihre Lebens- und Arbeitszeit der Entwicklung mobiler Bezahldienste, GPS-gesteuerter Dienstleistungen oder künstlicher Intelligenz gewidmet. Das brauchte schon damals weniger martialischen Kampf- als mutigen Erfindergeist. Es war keine Revolution, sondern ein munteres Experimentieren in Nischenmärkten am Rande der konventionellen Marktwirtschaft.