Führungswechsel: Führungskräfte müssen die Schwächen von KI kennen

In den USA, UK und Deutschland sind sogenannte „Remuneration Commit-tees“ üblich, in denen über HR-Strategien, Gehälter und Boni von Top-Führungskräften entschieden wird. Dort gehört es zu den Best Practices, sich regelmäßig mit Diversity-Trainings zu befassen. Darauf aufbauend sollte wir in alle IT-Systeme „Watch-Dogs“ einbinden, also professionelle Vorurteils-Detektive, die jede Art von Unconscious Bias aufspüren.