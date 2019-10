Sogar im Bereich psychischer Gesundheit entdecken Maschinen, was Profis verborgen bleibt: Viele Menschen scheuen sich, einen Psychologen aufzusuchen. Sie verstecken ihre seelischen Probleme sogar vor sich selbst, plaudern lieber in Sozialen Medien scheinbar munter mit dem Rest der Welt. Doch auch in dieser Anonymität lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz eindeutige Hinweise auf menschliche Gesundheit oder Krankheit entdecken – und zwar mit größerer Präzision als in so manchem persönlichen Gespräch. Mit den Methoden des Deep Learning konnten zwei amerikanische Forscher anhand von Instagram-Fotos depressive und gesunde Personen unterscheiden – und zwar bevor die Betroffenen selbst, geschweige denn die Fachklinik, die entsprechende Diagnose gestellt hatte.