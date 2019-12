Doch der wahre Durchbruch des DVG ist ein anderer: Unter anderem durch die Förderung der Telematik-Infrastruktur können Ärzte zukünftig Videosprechstunden anbieten, die gerade die Versorgung im ländlichen Bereich verbessern können. In einem Umfeld, wo immer noch ausschließlich per Post und Fax kommuniziert wird, gleicht die Einführung von elektronischen Patientenakten, E-Rezepten, Apps und Telemedizin einer Revolution. Das ist an der Zeit. Längst bewältigen wir unseren Alltag per Handy oder Tablet. Warum nicht auch in der Gesundheitsversorgung?