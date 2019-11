Dabei haben wir den längsten Aufschwung seit der Nachkriegszeit. In Zeiten des Überschusses müsste es eigentlich leicht sein zu investieren. Die Zinsen sind niedrig wie nie, auch langfristig. Die Zyklen der Veränderung immer kürzer. Der technologische Fortschritt immer schneller. Nichts ist so falsch, wie eine Entscheidung für den Erhalt des Status Quo zu treffen. Es braucht Entscheidungen, die wachstumsorientiert sind statt risikoscheu.



Sollte also nach diesem langen Aufschwung, den wir alle genießen durften, doch bald eine Rezession kommen, dann ist das kein Grund zum Jammern. Der angebliche Schrecken der Krise ist in Wahrheit die optimale Einstiegschance. Wer Wachsein und Wachstum miteinander verbinden will, sucht nach neuen Technologien (Nein, nicht „irgendwas mit Internet“. Das ist nicht neu!). Derzeit entpuppen sich vor allem unkopierbare, einzigartige digitale Werte – kurz die Blockchain-Technologie – als Treiber von Wachstum und damit Rendite. Sicher, man könnte sich an den unzulänglichen Testpiloten stören, deren Scheitern in konservativen Kreisen genüsslich zelebriert wird. Aber wie viele erfahrene Piloten sind gescheitert, bevor Charles Lindberg oder Elly Beinhorn um die Welt flogen? Gerade in der Blockchaintechnologie gibt es unglaubliche Chancen zu entdecken: in Gesundheit und Bildung, in Produktion und Verwaltung, aber auch in der Finanzindustrie selbst.