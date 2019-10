Der Ruf nach stärkerer Regulierung wird dabei immer lauter. Vor wenigen Monaten veröffentlichte das Network for Greening the Financial System (NGFS), dem seit 2017 Zentralbanken und Aufsichtsbehörden angehören, einen ersten Bericht mit Handlungsempfehlungen für Finanzaufsichtsbehörden, wie sich Klimarisiken und Aspekte der Nachhaltigkeit in der Aufsichtspraxis besser berücksichtigen lassen. Solche Handlungsempfehlungen mögen noch so durchdacht sein, sie sind aber genauso wenig rechtlich bindend wie der EU-Aktionsplan.