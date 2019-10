Wer heute in den Startlöchern steht oder seine ersten Kilometer des Marathons zum Unternehmensaufbau schon hinter sich gebracht hat, der sollte dieses Ereignis nicht verpassen. Egal in welcher Industrie das Unternehmen sich befindet oder ob Export heute schon den Großteil des Umsatzes ausmacht, ob man Kräne herstellt, Dichtungsringe patentiert oder CO2-reduzierten Zement entwickelt – die Auseinandersetzung mit der Blockchain-Technologie einerseits und mit Libra als Zahlungsmittel andererseits lohnt sich in jedem Fall. Denn klar ist, dass künftig Produkte und Leistungen – ohne Umweg über unzählige Finanzdienstleister – direkt gehandelt und bezahlt werden können. Grundlage dafür sind ein blockchainbasierter Logistik- und Produktionsprozess sowie eine blockchainbasierte Zahlungsmethode.