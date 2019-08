Die betriebliche Altersversorgung ist für Unternehmen kurzfristig ein wichtiges Instrument zur Rekrutierung von Talenten, aber auch ein gutes Argument, um leistungsfähige Mitarbeiter mittelfristig den Wechsel zur Konkurrenz auszureden. Doch die heute 30-Jährigen haben statistisch noch 70 Lebensjahre vor sich. Mit welchen Anlageentscheidungen stellt eine Pensionskasse sicher, dass langfristig – also in 30 bis 70 Jahren – genügend Geld auf dem Konto ist, das an die dann vermutlich rüstigen Rentner zuverlässig ausgezahlt werden kann? Wie geht man mit der unplanbaren Mortalität um und wie mit den unberechenbaren Zins- und Kapitalmarktentwicklungen? Es gibt keine Glaskugel, die Ihnen auf solche Fragen eine Antwort gibt.