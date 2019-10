Führungswechsel: Wie Immobilien beweglich bleiben

Die beste Antwort stammt von der Architektin Eileen Gray: „Um zu erschaffen, muss man zuerst alles in Frage stellen.“ Also: Um im Kopf beweglich zu werden, müssen wir die Strukturen der Vergangenheit einreißen. Wir sollten Räume für die vielen Alternativen des Noch-Nicht offen halten und Platz für die Vielfalt künftiger Möglichkeiten schaffen. Wir müssen die Grenzen der Ordnung sprengen und das Althergebrachte durcheinanderbringen: Alte Hasen, redet mit jungen Füchsen! Konzerne kooperieren mit Start-ups! Stahlbetonbauer fragt Software-Architekten! Denn nur so lässt sich das Paradox der heutigen Bauwelt, „mobile Immobilie“, flexibel in Stein meißeln.