Heutige Berufseinsteiger stehen vor der besonderen Herausforderung einer radikalen Umbruchszeit. Sie sind noch im alten Bildungssystem aufgewachsen, in dem oftmals das fleißige Reproduzieren tradierter Wissensinhalte besser bewertet wurde als das kritische Hinterfragen oder die Entwicklung ungewöhnlicher Ideen. Ihre älteren Berufskollegen hatten als Anfänger noch Seminare, Kurse und Schulungen bekommen. Immer getreu dem Motto: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.



Fort- und Weiterbildung war ein fest strukturiertes Personalentwicklungstool in einer geordneten Unternehmenswelt, in der man High Potentials direkt von der Uni abwarb und sie dann systematisch durch Traineeprogramme bis auf den höchstmöglichen Chefsessel schleuste. Dort reproduzierten sie tausendfach ihr einmal erworbenes Wissen.