Galeria Karstadt Kaufhof: Wie sich Rückkehrer im Unternehmen ihre zweite Chance verdienen

Es ist ausgesprochen wichtig, Vertrauen zu haben. In Kollegen, die Chefin, den Eigentümer. Doch dieses Vertrauen entsteht nicht, indem man sagt: Vertrauen Sie mir! Davon ist der Wirtschaftsethiker Andreas Suchanek überzeugt. „Das ist paradox, aber in dem Moment, in dem man das ausspricht, verliert man eher an Vertrauen.“ Suchanek skizziert ein Geschäftstreffen: Harte Verhandlungen, mögliche Verluste – und der Geschäftspartner sagt plötzlich: Vertrauen Sie mir. „Warum muss er das betonen? Vertrauen manifestiert sich in Taten.“