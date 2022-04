Gallup-Studie Jobwechsel? Ja gern! Die Great Resignation erreicht Deutschland

Laut Gallup sind nur 17 Prozent der Befragten emotional an ihren Arbeitgeber gebunden – und damit 83 Prozent empfänglich für ein Angebot von der Konkurrenz. So kommt es, dass sich derzeit die Firmen gegenseitig die Mitarbeiter abwerben und viele Firmen in ihrer Not Headhunter mit 30 Prozent vom Jahresgehalt der Neuen honorieren. Und die Personalberater melden sich häufiger denn je bei den befragten Arbeitnehmern, denen die Abwerbeangebote gerade jetzt hochwillkommen sind: Jeder dritte Befragte (31 Prozent) wurde laut Gallup in den vergangenen zwölf Monaten von einem Headhunter kontaktiert. Das sind doppelt so viele Offerten wie noch vor drei Jahren (15 Prozent in 2019).