Zunächst lohnt es sich, genauer zu analysieren, woher ein mögliches Gefühl der Überforderung kommt: Ist es die Komplexität der Aufgaben? Oder liegen die Gründe eher in unzureichenden Strukturen, einem veralteten Führungsverständnis oder fehlenden Support-Systemen?



Organisationen, die gute Führung wünschen, müssen ihren Führungskräften Strukturen zur Verfügung stellen, die gute Führung ermöglichen. Es ist weitverbreitet, dass statt an der Organisation und ihren Schwächen an Menschen und ihrem Verhalten gearbeitet wird, wie Judith Muster, Kai Matthiesen und Peter Laudenbach in ihrem lesenswerten Buch „Humanisierung der Organisation“ beschreiben.