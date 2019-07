Gefühle im Job „Gute Chefs nehmen Emotionen ernst“

Was ist zu tun, wenn jemand nicht die Klarheit hat, was er tun oder nicht tun will und warum?

Als erstes gilt es zu beachten, dass sich Emotionen gleicher Art immer gegenseitig verstärken. Das kann man bei Kindern gut beobachten: Ich sage meinem Kind etwas, es geht in den Widerstand, durch den Widerstand meines Kindes gehe ich in den Widerstand und am Ende machen wir uns komplett an. Es muss aber nicht eskalieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Widerstand aufzulösen. Totales Loslassen oder große Klarheit. Ich gebe also zum Beispiel zu verstehen: Erkenne selbst, was das für Konsequenzen hat. Oder ich sage: Das ist das, was ich mir von dir wünsche – und gehe. Aber nicht, weil ich etwas sage – dann kommt wieder Widerstand – sondern weil es nachvollziehbare Gründe gibt.