Gefühle im Job „Gute Chefs nehmen Emotionen ernst“

Es klingt ein wenig unheimlich: Wo ist die Grenze, ab der ich meine Emotionen so stark kontrolliere, dass sie vielleicht gar nicht mehr authentisch sind? Was ist noch echt und welches Gefühl ist vielleicht nur mal eben hoch- oder runtergefahren worden?

Was wir uns bei unseren Reaktionen wünschen ist, dass sie aus einer souveränen Position herauskommen. Wir wollen nicht unkontrolliert herausknallen. Wir wollen nicht, dass unsere Emotionen und Gefühle uns steuern und wir hinterher bereuen, was wir gesagt oder getan haben. Das heißt nicht, dass ich die Emotionen nur steuere. Wenn ich verliebt in einen anderen Menschen bin, tue ich das ja nicht bewusst, kann das auch nicht hoch- und runterfahren. Was ich aber tun kann ist, meine Gefühlsregungen bewusster wahrnehmen. Bei einem schönen Gespräch kann ich innehalten und denken „wie schön es gerade ist“ – dann verstärkt das die Situation. Oder ich habe gerade total Stress, weil meine Sicherheit gefährdet ist. Ich kann aus dieser Panik herauskommen, indem ich mir ein Gefühl von Vertrauen aufbaue, indem ich alles genau beobachte und mich freimache. Dann komme ich aus der Starre. So finde ich einen Zugang zu meinen Emotionen. Ich werde also nicht unauthentisch, sondern kann mit meinen Emotionen umgehen.