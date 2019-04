Gefühlvoll Führen Tun Sie nicht, als hätten Sie alles im Griff

Eine derartige Unternehmenskultur, in der nicht jedes Problem gleich persönlich übel genommen wird, kann sogar noch viel größere Schäden vermeiden. Zum Beispiel, wenn man sich den Bereich IT-Sicherheit anschaut. Christian Funk, Leiter des Global Research and Analysis Team beim IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky, mahnt: „In vielen Firmen gibt es keine gute Fehlerkultur. Wenn Angestellte ihre E-Mails lesen und merken, dass es sein könnte, dass sie gerade auf einen Link in einer zweifelhaften Mail geklickt haben, verschweigen sie das häufig aus Scham oder Angst vor Konsequenzen. Dabei wäre es für die Firma absolut notwendig, sofort Bescheid zu wissen. Dann kann die IT-Abteilung schnell reagieren und das Schlimmste verhindern. Solche E-Mails sind sehr gut gemacht, oft zielgerichtet, es kann wirklich jedem passieren, aus sowas hereinzufallen. Doch statt die IT zu benachrichtigen, werden Spuren vernichtet, E-Mails und heruntergeladene Dateien gelöscht. Erst nach Monaten wird die Infektion entdeckt – dann ist keine Forensik mehr möglich und man kann kaum mehr feststellen, wie lange schon jemand im Netzwerk ist, welche Dateien ausgespäht wurden und welche nicht. Jeder Mitarbeiter sollte wissen: Du musst sofort reagieren und hast nichts zu befürchten!“



Wäre das auch bei ihm im Team der Fall? Funk lacht: „Ich hoffe es! Hier wissen alle, wie schnell man am Ende eines langen Tages einen Fehler machen kann.“