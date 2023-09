Gehaltsprognose Wie stark die Gehälter 2024 steigen – und Firmen die Kosten stemmen wollen

von Jannik Deters 21. September 2023

Bild: imago images

Die Gehälter in Deutschland werden 2024 um knapp fünf Prozent steigen, so eine Kienbaum-Prognose. Das Plus liegt damit höher als die erwartete Inflation. Wer davon am meisten profitiert.