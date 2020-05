Gehaltsverzicht, Kurzarbeit, keine Boni Wie Unternehmen die Personalkosten kappen

Die Gehalts- und Bonianpassungen betreffen häufiger Top- und mittleres Management. So haben unter den befragten Unternehmen 67 Prozent der Manager in oberster Führungsetage auf Gehalt verzichtet, 82 Prozent zumindest auf Erhöhungen und 55 Prozent in irgendeiner Form auf Boni. Das mittlere Management und herausgehobene Experten müssen in 44 Prozent der Unternehmen auf Gehalt verzichten. Niedrigere Gehaltsklassen gerade einmal in 22 Prozent der Firmen. Das Einfrieren des Gehalts trifft dagegen fast alle Hierarchieebenen in ähnlicher Ausprägung: Bei mindestens 77 Prozent sind zum Beispiel in Herstellung und Produktion betroffen, bei 59 auch Mitarbeiter mit Kundenkontakt. In 94 Prozent der Fälle betrifft die Maßnahme das mittlere Management.