Gekündigte Führungskräfte „Für Führungskräfte ab 50 wird es eng bei der Stellensuche“

Einer aktuellen BDU-Umfrage zufolge ist die Bereitschaft von Konzernen und Mittelständlern extrem gering oder nur mager, Leute mit 60 Jahren aufwärts einzustellen – trotz Fachkräftemangel. Das dürfte älteren Betroffenen Sorge machen. Was sagen Sie denen? In welchen Branchen kommen heute auch Ältere noch unter?

60 Jahre ist schon hoch gegriffen, es wird schon für Führungskräfte ab 50 Jahren eng bei der Stellensuche. Die meisten Chancen haben diese derzeit in wachstumsstarken Branchen wie der Pharmabranche, in der Medizintechnik, in der Energie- und Technologiebranche. Man kann auch Headhunter seiner Branche informieren, aber darauf würde ich mich nicht verlassen. Ein Job in einer Unternehmensberatung als selbständiger Berater oder über Vermittlungsplattformen kann eine weitere Alternative sein. Die Branche wächst seit Jahren ungebrochen, weil die Unternehmen Spezialwissen benötigen und das oft nur vorübergehend für bestimmte Projekte.