Gender-Debatte Entscheider lehnen Gendersternchen und weitere Quoten ab

Einfach ist das nicht. Onaran ist in Karlsruhe als Tochter eines aus der Türkei eingewanderten Architekten aufgewachsen, engagierte sich in der FDP und wurde schließlich Unternehmerin. Oft habe sie dabei erlebt, dass es Menschen nervös machte, sie nicht recht in eine Schublade stecken zu können. Das Bekenntnis zu Vielfalt, so Onaran, sei vor allem eine Frage der Haltung. Und die zu ändern, sei vermutlich die schwerste Art der Veränderung. „Wenn du jemandem sagst, die Witze, die du machst, sind nicht witzig oder nicht mehr angebracht, dann muss diese Person auch erst einmal auf die Idee kommen: Ja, ich gehe diese Veränderung mit. Und das ist etwas, womit sich viele, vor allem in Deutschland schwertun.“ Schließlich habe die Art und Weise, wie man in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet hat, super funktioniert. „Wir sind doch erfolgreich“, fasst Onaran die in der deutschen Wirtschaft weit verbreitete Haltung zusammen.