Gender Hierarchy Gap In diesen Firmen ist das Hierarchiegefälle zwischen den Geschlechtern besonders groß

In der Techbranche kommt ein Unternehmen schlecht weg, das sich selbst ganz anders darstellt. About You, 63 Prozent Frauenanteil, Bewertung M+++ im Case-Ranking, teilt auf Anfrage der WirtschaftsWoche mit: „Gemäß unseres Geschäftsberichts 2021/2022 sind 52 Prozent der Führungskräfte weiblich. Demzufolge kann hier nicht davon gesprochen werden, dass Männer bei About You eher aufsteigen als Frauen.“ Im Rahmen des ESG-Berichts veröffentliche das Unternehmen Mitte Mai erstmals die eigene Lohnlücke. „Nach unserer Messung gibt es mit +/-5 Prozent keinen nennenswerten Gender Pay Gap bei About You.“