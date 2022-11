Generation Babyboomer „Viele Babyboomer sind an ihre Belastungsgrenzen gekommen“

Andreas Hillert ist Chefarzt an der Schön Klinik Roseneck. Er erforscht die Zusammenhänge zwischen beruflichen Belastungen, gesellschaftlichem Wandel und psychischen Erkrankungen. „Leitmotive in der Generation der Babyboomer waren unter anderem Leitsätze wie 'Nur wer etwas leistet, ist etwas wert!'“. Die hätten positiv gesehen zum Wirtschaftswachstum beigetragen. Für die Babyboomer aber war die Gefahr groß, in Überlastungskonstellationen hineinzugeraten, erklärt Hillert – also in chronischen Stress und Burnout-Erleben. Diese Ambivalenz zeichne die Generation – zu der er selbst gehört – aus. „Mit entsprechenden Mustern sind viele Babyboomer an ihre Belastungsgrenzen gekommen.“