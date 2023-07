Generationen im Job Verlorene Generation X: Die Schlüsselkinder und der Prinz-Charles-Effekt

Aber: „Ob die Generation X noch König wird? Das ist eine gute Frage“, sagt Martin Klaffke. „Die Frage ist aber auch, ob sie das überhaupt noch wollen. Und ob sie es wirklich so schrecklich finden, wenn dieser Nachzieh-Effekt eintritt.“ Denn: In ihrer Lebensphase gewinnen Klaffke zufolge bereits Sinngebung und Selbstverwirklichung an Bedeutung, die sich mit der Vorgesetzten-Rolle nicht immer verwirklichen lassen. Und: Wenn Hierarchien wegfallen, passiert das mit Führungsjobs gleichermaßen. Unternehmen bieten daher zunehmend Experten- oder Projektlaufbahnen an. Und auch Bogenkarrieren – also nach einer Führungsrolle wieder in eine Fachposition zu wechseln – verlieren zunehmend ihr schlechtes Image.