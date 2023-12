Generationen im Job Verlorene Generation X: Die Schlüsselkinder und der Prinz-Charles-Effekt

Sie gilt als medienaffine Kohorte, berufserfahren, etabliert am Arbeitsmarkt – und ist meist unsichtbar in der aufgeheizten Diskussion um frührentenfreudige Babyboomer und selbstbewusste Digital Natives, fehlt in den Debatten um die ach-so-anspruchsvolle Generation Z. Arbeitsbienchen, so könnte man sie überspitzt nennen; pünktlich, diszipliniert, fleißig. Um die es keine besonderen Mühen bedarf, so die weitläufige Annahme.