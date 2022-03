Generationengespräch zweier Unternehmerinnen „Heutzutage gibt es viele Frauen, die wieder rückständiger werden“

Was fehlt uns als Gesellschaft denn noch, bis Gleichberechtigung zur Selbstverständlichkeit wird?

Weber: Wir brauchen noch viel mehr Familien, in denen sich beide Partner die Aufgaben zu Hause gerecht aufteilen oder in denen Männer auch mal den Großteil der Last übernehmen. Die Rahmenbedingungen dafür, zum Beispiel in Bezug auf das Elterngeld, sind gelegt. Und ganz wichtig: Wir müssen aufhören, Mädchen und Jungen in Geschlechterkategorien zu stecken. Mein Sohn hat früher die Farbe Lila geliebt, bis ihm jemand sagte, das sei doch eine Mädchenfarbe. Da bin ich allergisch. Ich vermittle meinen Kindern, dass sie alles machen können, was sie wollen.