Gerry Weber, Kettler und Co. 6 Überlebenstipps für Traditionsmarken

4. Kundenorientierung: Der Kunde ist ein Fähnchen im Wind. Heute will er dies, morgen etwas ganz anderes. Eine gute Marke lässt sich von denselben Böen treiben. Sie bleibt stets nah am Kunden, um seine Bedürfnisse früh erspüren, sie schließlich decken und ihm somit einen Mehrwert bieten zu können. Dabei ist es übrigens ganz egal, ob der Kunde bereits weiß, was ihm fehlt, oder erst noch mit der Nase darauf gestoßen werden muss.



5. Innovation durch Tradition: Die Digitalisierung ist – gerade für Traditionsmarken – ein harter Gegner, den nur bezwingen kann, wer innovativ ist. Nur, wer mit der Zeit geht, kann sich auf Dauer halten und von anderen abheben. Dabei gilt es, den Phönix aus der Asche zu zaubern – also bewährte Produkte mit Hilfe alten Wissens und neuer Technologien zu modernisieren.