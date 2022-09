Geschäftsrisiko Ghosting Wenn junge Bewerber plötzlich untertauchen

Personalberater Thomsen hat die Erfahrung gemacht, dass die Kandidaten in höheren Positionen verbindlicher sind. „Überlegen Sie mal“, sagt Thomsen, „was passieren würde, wenn jemand, der eine CEO-Position anstrebt, im Prozess plötzlich abtauchen würde. Dessen Reputation wäre schnell perdu.“ Tatsächlich gaben auch nur 14,3 Prozent der Recruiter in der Umfrage von Indeed an, dass Kandidaten für die Geschäftsführung oder den Vorstand sie einmal im Monat ghosten würden. Zum Vergleich: 15 Prozent der Personaler werden von Bewerbern für Führungspositionen einmal im Monat geghostet, mehr als ein Viertel der Personaler von Angestellten in Vollzeit und Teilzeit. Bei Stellen für Vollzeitangestellte ist der Anteil der Personaler, die mindestens einmal pro Jahr geghostet werden, unter allen untersuchten Positionen mit 76,6 Prozent am größten. Dahinter folgen Teilzeitangestellte (71,6 Prozent) und Auszubildende (68,7 Prozent).