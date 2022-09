Geschäftsrisiko Ghosting Wenn junge Bewerber plötzlich untertauchen

Heute leitet Stock die Personalabteilung bei der Agentur Comspace, 100 Mitarbeiter, sechs ausgeschriebene Stellen. Die Agentur sitzt in Bielefeld. Und Comspace ist nicht die Deutsche Bahn, die ziemlich genau so viele Menschen beschäftigt, wie in Bielefeld wohnen: rund 330.000. Heute wird Stock nicht mehr so häufig geghostet wie in Berlin, den Umgang in Ostwestfalen beschreibt sie als persönlicher. Bei einer von 50 Bewerbungen melde sich vielleicht ein Bewerber oder eine Bewerberin nicht mehr, schätzt Stock.