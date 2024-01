Geschäftsrisiko Kündigung „Unternehmen brauchen nicht nur Sonnenschein-Führungskräfte“

ZF ist nicht das einzige Unternehmen, das in diesen Tagen ankündigte, Mitarbeiter zu entlassen. Beim Autozulieferer Bosch könnten bald allein in Deutschland Hunderte Stellen wegfallen, wie gerade durch Medienberichte bekannt wurde. Und unter dem unscheinbar anmutenden Titel „Bayer will Performance mit neuer Unternehmensorganisation nachhaltig steigern“ verschickte der Pharmakonzern aus Leverkusen am Mittwoch eine Pressemitteilung, in der es um den „erheblichen Personalabbau“ in den deutschen Konzerngesellschaften und dessen Ablauf geht. Das US-Portal „The Verge“ berichtete zudem über einen Stellenabbau bei Google. „Wir haben ehrgeizige Ziele und werden in diesem Jahr in unsere großen Prioritäten investieren“, soll Chef Sundar Pichai den Mitarbeitern in einem internen Memo mitgeteilt haben. „Die Realität ist, dass wir harte Entscheidungen treffen müssen, um die Kapazitäten für diese Investitionen zu schaffen“, zitiert „The Verge“ aus diesem Memo.