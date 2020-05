Gleichberechtigung „Männer müssen ihre Privilegien abgeben“

Einer dieser blinden Flecken ist die Tatsache, dass in vielen Paaren und Familien die Arbeit im Haushalt und in der Erziehung noch immer zumeist von den Frauen erledigt wird. Welche Rolle spielt das, wenn sie bei den Führungsposten in der Wirtschaft seltener zum Zug kommen?

Es ist ein Riesenproblem, dass Männer sich kaum an der Care-Arbeit beteiligen. Nicht einmal 2,5 Prozent aller Männer nehmen mehr als zwölf Monate Elternzeit. Und selbst wenn wir mehr Männer auf der Straße mit kleinen Kindern sehen, heißt das nicht, dass sie wirklich ihren Anteil an der Care-Arbeit leisten, die im Übrigen auch bezahlt werden muss.