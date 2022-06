Gleichstellung „Der Mittelstand braucht eine Frauenquote“

Wenn es offensichtlich so viele Vorteile gibt, warum braucht es dann noch eine staatliche Quote?

Eine aktuelle Umfrage der Albright Stiftung hat gerade erst gezeigt, dass 68 der 100 größten Familienunternehmen in Deutschland keine Frau im Vorstand haben. Diese Unternehmen haben oft eine sehr lange Tradition, in der immer ein Mann an der Spitze stand. Das ist dann schwierig zu durchbrechen. Außerdem haben die Inhaber oft auch unrealistische Vorstellungen. Sie suchen eine Topführungskraft, die idealerweise die ganze Woche vor Ort sein soll und da reden wir nicht von Berlin oder München, sondern von der Provinz. Unter 40 Stunden geht ohnehin im Top-Management gar nichts. Und dann soll diese Führungskraft auf jeden Fall auch noch perfekt Deutsch sprechen. Die Frauen, die diese Kriterien erfüllen, wollen gerade alle Arbeitgeber – und dem Mittelstand ist es dann teilweise nicht wichtig genug, weil es eben keine Quote gibt. Sie kommen diesen Frauen häufig nicht entgegen.