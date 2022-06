Gleichzeitig Urlaub und Arbeiten Wie Workation funktionieren kann

„Eine Alternative ist, sich erst um den Arbeitspart zu kümmern und sich beispielsweise in einem Coworking-Space einzubuchen. Danach kann dann der Urlaub drumherum gebucht werden“, sagt Engel. In Verbindung mit Workation können so neue Gruppen entstehen, wenn ein Anbieter diese Gruppen aus verschiedenen Personen, die in unterschiedlichen Branchen arbeiten, organisiert. So lassen sich über Branchen und Grenzen hinweg kreative Ideen und neue Inspirationen finden, findet Engel.