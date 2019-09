Gruß aus der Chefküche So essen Manager lecker – und bleiben fit

Bei der Variante ohne Vakuumieren schließt man die gleichen Zutaten in eine Tasche aus Alufolie ein und gart diese bei 100°C etwa 40 Minuten im Ofen.



Das Mittelstück vom Lachsfilet in vier gleich große Portionen schneiden und in einen Schmortopf setzen. Mit etwas flüssiger Butter bestreichen. Den Ofen auf 80°C vorheizen und den Lachs etwa 20 Minuten bei Niedertemperatur garen, bis er etwa 60°C Kerntemperatur erreicht hat.



In der Zwischenzeit die Koriander- und Fenchelsamen in einer Pfanne ohne Fett bei starker Hitze unter ständigem Schwenken rösten, bis die Samen anfangen zu knacken.