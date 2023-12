Gute Führung „Für einen charismatischen Chef gehen Beschäftigte durchs Feuer“

Introvertierte Menschen haben es in unserer Gesellschaft also schwerer?

Manche Menschen sind einfach schüchtern. Natürlich können sie ein paar Tricks lernen, aber die wirken nur kurzfristig. Besser ist eine tiefere Analyse, damit Menschen sehen, was ihnen fehlt.

Was zeichnet einen charismatischen Anführer denn aus?

Er überzeugt mit seinen Ideen, spricht mit Leichtigkeit, ist präsent, schaut seinem Gegenüber in die Augen, möchte immer vorangehen und strahlt Glück aus.