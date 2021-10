Heideldruck-Chef Rainer Hundsdörfer „Bei der Infrastruktur für die E-Mobilität können wir was“ 

Nun will Vorstandschef Hundsdörfer das Geschäft mit solchen Energielösungen rasch ausbauen. Heidelberg soll Ladestationen nicht nur bauen, sondern auch betreiben. Stromabrechnung, die Zusammenarbeit mit der Solaranlage auf dem Dach oder einem stationären Batteriespeicher – das alles soll möglichst reibungslos per Software gesteuert werden, am besten aus der Cloud. So soll Heidelberg, ein weit über hundert Jahre alter Druckmaschinenbauer, zu einem Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen werden.



