Diese Idee würde von allen viel Flexibilität fordern, insbesondere, wenn die Freizeit mit dem Partner und den Kindern abgestimmt werden soll. Gleichzeitig wäre der Freiheitsgewinn von einem Tag mehr Freizeit pro Woche auch in diesem Modell immens. Dieser ungewöhnliche Vorschlag soll zum Nachdenken anregen. Denn wenn wir ehrlich sind: So viel geforderte Flexibilität beim Arbeiten ist längst Realität von Millionen Menschen. Jeder vierte Beschäftigte muss bereits regelmäßig am Wochenende ran: im Krankenhaus, in der Pflege, in den Verkehrsbetrieben. Oder in der Kultur, damit wir anderen es uns gut gehen lassen können. Allzu oft sagen wir, warum etwas nicht geht. Ich plädiere dafür, neu nachzudenken, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft besser organisieren können – ohne dabei den Standortwettbewerb auszublenden.



Lesen Sie auch: Deutsche wollen gleichen Lohn für Viertagewoche