Hitschies statt Hitschler: „Mir wurde klar, dass unsere Produkte jeder kennt, aber keiner die Marke“

Mit 150 Mitarbeitern produziert Hitschler allerlei Naschwerk mit Namen wie Drachenzungen oder Spinnenbeinen – und schreibt (auch jenseits von Südkorea) gute Zahlen, wie der Chef versichert.



Doch was sich so kommod anhört, war ein Kraftakt. Denn als Hitschler-Becker 2017 mit 29 Jahren ins Familienunternehmen einstieg, machte es Verluste. Die Lage war kritisch: Mehrere Fremdgeschäftsführer hatten, nachdem sein Großvater 2010 verstorben war, das Unternehmen nur verwaltet statt in die Zukunft geführt. Und er als Youngster, der nach seinem Wirtschaftsstudium bloß in die Firmen Danone oder Iglo hineingeschnuppert hatte, sollte die Firma retten.