Hochwasser in Oldenburg Wie ein Grünkohl-Gastronom und Cewe auf die Fluten reagieren

Kluge und seine Kollegen beschäftigen sich damit, Rechenzentren und Hallen abzusichern, mögliche Umweltrisiken zu vermeiden – und die Mitarbeitenden umfassend zu informieren. Im Notfall, sagt Kluge, seien sie „jederzeit in der Lage, Aufträge auch an anderen Standorten der Gruppe zu produzieren“. Cewe hat 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 20 Standorten, kann flexibel reagieren.