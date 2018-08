Hörbar: Um ein E-Auto populär zu machen, muss man ein bisschen wahnsinnig sein

Bei den Industriellen alter Schule war eher wichtig, bescheiden zu sein und das Maß zu halten. Auch wenn es Ausnahmen gibt. Die Unternehmerkultur in digitalen Zeiten hat einen anderen Anspruch. Wie die neuen Unternehmen Ziele formulieren, spreche dabei für sich, sagt Wirtschaftswoche-Redakteurin Lin Freitag: "Facebook will nicht einfach Werbung an den Mann bringen. Nein, sie wollen die Welt vernetzen. Musk will nicht einfach Elektroautos bauen. Nein, er möchte die Mobilität revolutionieren."