Home-Office-Quoten in deutschen Unternehmen Dienstag ist Bürotag

Im Oktober 2022 lag die Auslastung bereits bei 21 Prozent, von August bis Oktober 2021 sogar bei 25 Prozent – und somit am höchsten seit Beginn der Pandemie. Auf Wochenbasis war in den Büros laut den Daten von Locatee nach Beginn der Pandemie in der Arbeitswoche vom 13. bis 17. Juli 2020 am meisten los (35 Prozent). Ende März und Anfang April 2020 waren die Büros nur zu zwei Prozent ausgelastet. Vor der Pandemie lagen diese Werte bei bis zu 58 Prozent in der Woche.