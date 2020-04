In der Konsequenz bedeutet dies: Führen mit Zielen und Zeitplänen. Das Arbeitsergebnis zählt, weniger die Zahl der Arbeitsstunden. Das setzt natürlich voraus, dass Ziele, Teilergebnisse und Abgaben klar definiert sind. So kann sich – in diesem von der Führungskraft gesteckten Rahmen – jedes Teammitglied selbst strukturieren und seine Arbeit gut einteilen. Das Homeoffice als sich selbst überlassene freie Zeit und Arbeitseinteilung ist ein Mythos – und letztlich auch von den meisten Mitarbeitenden nicht gewünscht.



Auch den Umgang miteinander sollten Führungskräfte insbesondere bei lang anhaltenden Phasen des Homeoffice in Ausnahmesituationen wie dieser im Blick behalten – und mitunter nachjustieren. Bei überwiegend digitaler Kommunikation über verschiedene Kanäle hinweg bilden sich auch Unarten wie immer größere Sammelmails, informelle Whats App-Gruppen oder auch Kundenkommunikation wie im Kumpels-Chat heraus. Hier lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen und eine eigene Team-Netiquette aufzustellen und externe wie interne Kommunikation noch einmal gemäß der Unternehmenskultur zu justieren.



Mehr zum Thema



Richard Lutz hat die Deutsche Bahn mehrere Tage lang von zu Hause aus geführt. Im Interview beschreibt er, wie er die Mitarbeiter beisammen gehalten hat, warum er künftig mehr Videoschalten einführen will und wo für ihn die Grenzen digitaler Kommunikation sind. Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem Bahn-Chef.



Oh Wunder, es geht! Wochenlang haben Konzernchefs ihre Unternehmen von zu Hause aus geführt – und erstaunlich positive Ergebnisse erzielt. Verändert das Homeoffice die Unternehmen nachhaltig? Mehr dazu lesen Sie hier.



Noch arbeiten die meisten Deutschen im Homeoffice. Bald könnten die ersten ins Büro zurückkehren. Die Unternehmen denken bereits darüber nach, wie diese dann aussehen müssten. Hier erfahren sie, welche Planungen es heute schon gibt.