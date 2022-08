Homeoffice im Ausland So riskant ist die neue Freiheit für Geschäftsführer

Der Chef eines Softwareunternehmens, dessen Mitarbeiter immer wieder mit einem Touristenvisum in die USA eingereist waren, kam nicht so glimpflich davon. Weil es vermeintlich einfacher war, die Aufenthaltsgenehmigung erst nachträglich zu beantragen, wenn sie ihre Arbeit vor Ort starteten, begingen sie eine Ordnungswidrigkeit. „Als der Geschäftsführer das nächste Mal in die USA flog, wurde er schon am Flughafen in New York verhaftet und in den Knast geworfen“, erinnert sich Hey. Erst nach fünf Tagen und gegen eine fünfstellige Kaution durfte der Mann wieder auf freien Fuß, wurde aber noch weitere 14 Tage in den USA festgehalten. Hinzu kam eine gesalzene Geldstrafe.