Homeoffice Schluss mit der Bevormundung!

Es ist nun mal bequemer, das Wochenende am Freitagabend nicht pendelnd in der S-Bahn einzuläuten, sondern in den eigenen vier Wänden. Mit der Wochenendregelung zerstört die Deutsche Bank vor allem jegliche Dynamik an den Tagen, an denen es in den Büros besonders wuselig ist. Wenn sich viele Menschen am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag treffen, entstehen neue Ideen von ganz allein – und nicht auf Anordnung.



Lesen Sie auch: Sich im Homeoffice zu verschanzen, so wie nun die Mitarbeiter der Deutschen Bank, ist eine Anspruchshaltung, die sich die deutsche Wirtschaft nicht leisten kann.