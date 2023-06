Homeoffice und Büro 4 Regeln, damit hybrides Arbeiten auch wirklich produktiv wird

Was ich hörte, stimmt mich hoffnungsvoll: Überall auf der Welt sind Unternehmen dabei, Praktiken und Prozesse zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, hybride Arbeitsformen produktiv zu nutzen. Andere verfeinern Verfahren, die schon seit Jahren zu ihren typischen Managementpraktiken gehören. Alles in allem sehen wir die Entstehung neuer Regeln und Prinzipien für einen produktiven Arbeitsplatz. Sie entwickeln kurzfristige Lösungen für die Herausforderungen, die Covid-19 mit sich gebracht hat, während sie gleichzeitig in die Zukunft blicken, um sicherzustellen, dass die entwickelten Verfahren nachhaltig sind.