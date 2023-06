Homeoffice und Büro 4 Regeln, damit hybrides Arbeiten auch wirklich produktiv wird

Es gibt Tätigkeiten, bei denen die Konzentration ein Kernpunkt für die Produktivität ist. Ein Zeitplan, der es den Mitarbeitenden ermöglicht, sich fünf Stunden lang rauszuhalten und konzentriert zu arbeiten, und zwar zu einer Zeit, die ihrem natürlichen Energierhythmus entspricht, kann von großem Nutzen sein – unabhängig davon, ob sie dies in einem Unternehmen oder privat tun. Für diese Menschen sind asynchrone Zeitpläne ideal. Das in Washington ansässige Beratungsunternehmen Artemis Connection hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Angestellten Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie an komplexen Aufgaben arbeiten können, die hohe Konzentration, Kreativität und Fokussierung erfordern. CEO Christy Johnson erklärte mir, dass alle ihre Zeit selbst bestimmen und kontrollieren können, wann und wie viel sie arbeiten, um konzentriert und produktiv zu sein.



Lesen Sie auch: „Der springende Punkt ist, dass alle gleichzeitig frei haben“



Dahinter steckt ein ausgeklügeltes Projektmanagementsystem. Jede Arbeit wird in ihre Einzelteile zerlegt und auf der Grundlage des voraussichtlichen Zeitaufwands analysiert. Sie werden dann in 15- bis 20-Stunden-Blöcken gebündelt. Diese Blöcke werden dann innerhalb der Gruppe betrachtet und den einzelnen Teammitgliedern zugewiesen. „Ein Beispiel: Wir planen ein Kundenprojekt, bei dem wir einen Geheimdienstbericht verfassen sollen“, so Johnson. „Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 60 Stunden pro Woche in drei 20-Stunden-Blöcken arbeiten werden. Wir schauen uns die verschiedenen Möglichkeiten an – zum Beispiel, dass eine Person zwei Blöcke macht und eine andere einen.“