Homeoffice und Büro 4 Regeln, damit hybrides Arbeiten auch wirklich produktiv wird

Die Mitarbeiter wurden gebeten, sich für den Online-Dialog Zeit zu nehmen. Moderatoren aus der ganzen Welt sorgten dafür, dass die Diskussion nicht zu einem chaotischen Durcheinander wurde. So wurden die Teilnehmer in den ersten Stunden ermutigt, sich in die Gesprächsfäden zu den einzelnen Schwerpunktbereichen der Initiative zum Kulturwandel einzuklinken. Die gemeinsame Zeit ermöglichte es Menschen in verschiedenen Zeitzonen, sich zu vernetzen. So unterhielt sich beispielsweise ein Softwareentwickler in Indien ausführlich mit einem Kundenbetreuer in Deutschland, wodurch ein wichtiger Gesprächsfaden entstand, zu dem auch andere beitrugen. „Es hatte etwas Unverfälschtes und Authentisches, den Menschen zuzuhören, wie sie über den Moment sprechen und nachdenken“, so Millstam.