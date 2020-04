Homeoffice wegen Corona To-do-Liste gegen die Unsicherheit

Es gibt übrigens auch Profiteure des Homeoffice-Zwangs: Jeder Sechste (16 Prozent) ist regelrecht enthusiastisch, motiviert und inspiriert. Diese positiven Gefühle sorgen auch für einen höheren Arbeitseinsatz: 54 Prozent dieser Gruppe gab an, im Homeoffice länger zu arbeiten als im Büro (unter den anderen Befragten waren es 38 Prozent). Diese Enthusiasten fanden sich in allen Alters- und Geschlechtsgruppen sowie in jeder Familiensituation. Besonders häufig gehören dazu aber Mitarbeiter, die schon in der Vergangenheit sehr regelmäßig im Homeoffice gearbeitet haben.



Die Ergebnisse zeigen, wie stark Führungskräfte mit ihrem Verhalten die Arbeit in ihrem Unternehmen beeinflussen können – und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter. Zu erkennen, dass diese in der anderen Situation nun auch anders ticken als in gewohnter Firmenumgebung, ist der Schlüssel für den Erfolg im Team. In einer tieferen Analyse untersuchte functionHR, welche Faktoren in der aktuellen Phase die Produktivität am stärksten beeinflussen. An erster Stelle steht emotionale Unterstützung der Vorgesetzten, gefolgt von klaren Regeln und Routinen für die Kommunikation, eindeutigen Ansprechpartnern bei technischen Fragen sowie klare Arbeitsanweisungen.